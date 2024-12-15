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Риккардо ответил на вопрос поклонника о возможном выступлении за «Кадиллак» в Формуле-1

Риккардо ответил на вопрос поклонника о возможном выступлении за «Кадиллак» в Формуле-1
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35-летний австралийский автогонщик, который выступал в Формуле-1 с 2011 по 2024 год, Даниэль Риккардо во время встречи с поклонником ответил на вопрос о присоединении к «Кадиллаку» в 2026 году.

Фанат. Ты не придёшь в «Кадиллак»?

Риккардо. Неееет, я закончил.

Свою последнюю гонку Даниэль провёл в 2024 году на Гран-при Сингапура. Австралийский гонщик на последних кругах показал лучший круг гонки, отобрав один балл у бывшего партнёра Ландо Норриса из «Макларена», боровшегося на тот момент за титул с другим экс-товарищем Даниэля, по «Ред Булл», Максом Ферстаппеном.

Ранее авторитетное издание ESPN сообщило, что Риккардо, выступавший в сезоне 2024 года в составе команды «РБ» до Гран-при Сингапура, не заинтересован в присоединении к коллективу «Кадиллак» в 2026-м.

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