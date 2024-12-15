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Формула-1 представила топ-10 лучших моментов Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе»

Формула-1 представила топ-10 лучших моментов Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе»
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Формула-1 на своём официальном сайте опубликовала топ-10 лучших моментов семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона в составе «Мерседеса».

10 лучших моментов Хэмилтона в «Мерседесе» по версии Формулы-1:

10. Первая победа за «Мерседес» — Гран-при Венгрии 2013 года.
9. Борьба с партнёром Нико Росбергом на Гран-при Бахрейна 2014 года после рестарта гонки, положившая начало соперничеству двух пилотов.
8. Дебютное чемпионство в составе «Мерседеса» по итогам Гран-при Абу-Даби — 2014.
7. Третья подряд победа на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне и повторение хет-трика побед в Англии со времён Джима Кларка.
6. Победа в квалификации на Гран-при Сингапура в 2018 году, ставшая первой для Льюиса на этой трассе.
5. Победа на Гран-при Монако — 2019 в борьбе с Максом Ферстаппеном. Хэмилтон выступал в красном шлеме, отдавая дань легендарному Ники Лауде.
4. Победа на Гран-при Великобритании — 2020 на трёх колёсах.
3. Седьмое чемпионство, завоёванное на Гран-при Турции 2020 года.
2. Победа на Гран-при Бразилии — 2021.
1. Первая победа за три года на Гран-при Великобритании — 2024.

Следующий сезон 2025 года Хэмилтон проведёт в составе «Феррари».

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