Исполнительный директор Формулы-2: командам нужно быть терпеливыми с молодёжью

Исполнительный директор Формулы-2 Бруно Мишель высказался о молодых пилотах и о трудностях их адаптации, сравнив карьеры Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

«Ну, трудно сказать. Некоторые гонщики очень быстры или адаптируются к Формуле-1. Если вы посмотрите на первый сезон Льюиса Хэмилтона, то увидите, что он исключительный гонщик. Но у него был один сезон в GP2, он перешёл в Формулу-1 и боролся за чемпионство с Фернандо Алонсо, который был более опытным гонщиком.

Итак, есть пилоты, которые сразу же оказываются на месте. Есть пилоты, которым требуется немного больше времени. Если вспомнить первый сезон Макса Ферстаппена в Формуле-1, то у него это было не так просто. А потом, после этого, он стал невероятно силён. Так что трудно сказать. Но с уверенностью можно сказать одно — с молодыми гонщиками нужно проявить немного терпения. Скажем так, Формула-1 иногда слишком нетерпелива. Но я думаю, в конце концов, да, дайте им время адаптироваться», — приводит слова Мишеля издание GPblog.