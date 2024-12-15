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Брэдд Питт — о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари»: легенда на трассе и за пределами

Брэдд Питт — о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари»: легенда на трассе и за пределами
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60-летний американский актёр и кинопродюсер Брэд Питт обратился к семикратному чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону, который переходит в итальянскую команду «Феррари».

«Льюис, ты переосмыслил, что значит быть легендой на трассе и за её пределами. Для меня было честью стать свидетелем твоего величия. Итак, настал момент увидеть, что будет дальше», — написал голливудский актёр в социальной сети Х (ранее Twitter).

Питт — лауреат двух премий «Золотой глобус», двух премий Американской гильдии киноактёров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии «Оскар» как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» — победителя в категории «Лучший фильм» на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды в Голливуде» (2020).

Хэмилтон и Питт вместе работают над фильмом «Формула-1», который выйдет в прокат в июне 2025 года.

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