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Генеральный директор Формулы-2 высказался о дебютах Бермана и Дуэна в Формуле-1

Генеральный директор Формулы-2 высказался о дебютах Бермана и Дуэна в Формуле-1
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Исполнительный директор Формулы-2 Бруно Мишель высказался об Оливере Бермане, который будет выступать за «Хаас» в 2025 году, и Джеке Дуэне, гонщике «Альпин».

«Я очень рад, что Оливер уже участвовал в гонках Формулы-1. Также я очень рад, что Джек Дуэн провёл гонку в этом году, чтобы подготовиться к следующему сезону. Думаю, им нужно немного времени не только из-за смены серии, но и из-за стресса, связанного с Формулой-1, из-за того, что они подвергаются гораздо большему давлению.

Есть все эти вещи, которые они должны учитывать по умолчанию. Нужно помнить, что команды Формулы-1 намного сложнее, их автомобили намного сложнее. Поэтому им нужно немного времени. Но некоторые гонщики очень быстры. То, что Олли сделал в Джидде, честно говоря, было потрясающе. Абсолютно потрясающе. Так что я надеюсь, что в следующем году у него всё будет так же. Давайте посмотрим, что делает Габриэль. Давайте посмотрим, что они все будут делать после этого», — приводит слова Мишеля издание GPblog.

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