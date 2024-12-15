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Бриаторе — о переговорах с Сайнсом: не нужен дорогой пилот, который хочет перейти к другим

Бриаторе — о переговорах с Сайнсом: не нужен дорогой пилот, который хочет перейти к другим
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе прокомментировал интерес французской команды к испанскому гонщику Карлосу Сайнсу по ходу сезона 2024 года.

«Я уже говорил ранее, что вёл переговоры с Сайнсом. Он был интересен нам, но только на четыре года. Нет смысла брать такого гонщика, как Карлос, на один или два года. Либо он верит в нашу программу, либо нет.

Мне не нужен пилот, который обходится мне в большие деньги и хочет перейти в другую команду, когда появится такая возможность», — приводит слова Бриаторе издание Racingnews365.

В 2024 году Сайнс проводил свой последний сезон в составе итальянского коллектива «Феррари». 2025 год Карлос проведёт в «Уильямсе».

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