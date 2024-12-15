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Флавио Бриаторе ответил, почему «Альпин» сейчас не готова к переходу Эдриана Ньюи

Флавио Бриаторе ответил, почему «Альпин» сейчас не готова к переходу Эдриана Ньюи
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался об интересе французской команды по ходу сезона к именитому инженеру Эдриану Ньюи и задел тему ограничения бюджетов.

«Эдриан — художник. Мы пока не готовы к такому человеку, как он. Чтобы он приносил пользу, вокруг него должна быть подходящая команда. Может быть, через два-три года мы будем готовы к нему. Вот почему я никогда не разговаривал с ним серьёзно.

Теоретически ограничение бюджета звучит очень привлекательно. В реальности всё по-другому. Если вы хотите всё сделать правильно, в бюджет должны быть включены также и расходы на пилотов и дорогостоящих инженеров. Эдриан Ньюи обходится так же дорого, как и гонщик. Это важный фактор расходов.

Таким образом, у богатых команд всегда будет преимущество, потому что они могут позволить себе нанять дорогих пилотов или инженеров и им не придётся страдать в других областях. Если бы зарплата гонщика была включена в список, это была бы справедливая система. Тогда вы сможете решить: на что я предпочту потратить свои деньги — на пилота или на развитие машины?» — приводит слова Бриаторе издание GPblog.

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