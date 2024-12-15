В «Уильямсе» раскрыли подробности, как Албон установил рекорд скорости сезона-2024

Команда «Уильямс» рассказала подробности того, как её гонщик Алекс Албон установил рекорд по максимальной скорости, показанной по ходу гонки в сезоне Формулы-1 2024 года.

Это произошло во время Гран-при Лас-Вегаса. Двигаясь на своём FW46 по главной прямой трассы Лас-Вегаса, Албон разогнался до 369 км/ч — это самая высокая скорость, зафиксированная во время гонки за весь сезон. Фактически, последний раз, когда гонщик фиксировал такую скорость, был Себастьян Феттель в Монце в 2019 году.

В «Уильямсе» отметили, что Альбон ехал шестым в паровозике DRS и оставался на этой позиции на протяжении всей прямой протяжённостью 1,92 км, раскрутив свой мотор до 13 194 об/мин на 8-й передаче.

Отметим, что в той гонке Алекс Албон занял предпоследнее, 19-е место.