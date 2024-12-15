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Джо Сейвуд рассказал о сговоре топ-команд Формулы-1, который обнаружил Минюст США

Джо Сейвуд рассказал о сговоре топ-команд Формулы-1, который обнаружил Минюст США
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Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд в своём информационном бюллетене Business of Motorsport рассказал, как Министерству юстиции США удалось склонить руководство Формулы-1 к одобрению заявки «Кадиллака» на участие в чемпионате с 2026 года.

«Есть слухи, что Министерство юстиции, должно быть, нашло какие-то неопровержимые доказательства, касающиеся группы в WhatsApp, в которой состоят Формула-1 и пять команд: «Мерседес», «Феррари», «Астон Мартин», «Макларен» и «Ред Булл». И что этот сговор вынудил заключить соглашение, которое невыгодно нынешним командам», — говорится в сообщении Сейвуда.

Напомним, Формула-1 ранее подтвердила, что достигла принципиальной договорённости с General Motors и её брендом «Кадиллак» об участии в чемпионате с 2026 года в конце ноября этого года. Ранее авторитетное издание Auto Motor und Sport утверждало, что одним из условий присоединения к «Королевским гонкам» поддерживаемой концерном GM команды в 2026 году был отказ от использования в её наименовании «Андретти».

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