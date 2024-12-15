Ральф Шумахер объяснил, в чём именно Хэмилтон проигрывал Расселлу

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о потенциальных проблемах Льюиса Хэмилтона в «Феррари» и объяснил, в чём именно он проигрывал Джорджу Расселлу в «Мерседесе».

«Два легендарных имени встретятся вместе, это точно. Вы уже видели, как резко выросли акции «Феррари», когда было объявлено о переходе Льюиса, но эта сделка также таит в себе огромный риск. По моему мнению, он очень велик, если стиль пилотирования Льюиса не будет похож на стиль его нового напарника по команде Шарля Леклера. Одно ясно: «Феррари» не сможет построить две разные машины. Ни одна команда не сможет этого сделать.

Такой опытный и титулованный гонщик, как Льюис, добился успеха на машинах, которые были в значительной степени построены по другим правилам и, как оказалось, подходили его стилю вождения. Сегодня машины тяжелее и медленнее в управлении. Механического сцепления меньше. Это значит, что вам придётся изменить свой стиль вождения, особенно в зонах торможения, — и именно здесь Льюис проигрывал время Расселлу. Особенно в квалификации стало очевидно, что Льюис часто не понимал, как тормозить. Вот почему у него часто возникали проблемы с попаданием на апекс. Он привык тормозить очень поздно, что его «Мерседес» не позволял», — приводит слова Шумахера Planet F1.