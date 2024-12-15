Президент ФИА намекнул, что может обязать гонщиков участвовать в общественных работах

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем заявил, что может внести в гоночные лицензии пункт, обязывающий пилотов участвовать в общественных работах. Он сказал это после выступления Макса Ферстаппена перед молодёжью в Руанде.

«Макс действительно выполнил своё обещание. Такую общественную работу нужно выполнять каждому гонщику, чемпиону.

Если говорить о разнообразии: вот это настоящее разнообразие. Речь шла не о машине, а в основном о тех людях. Думаю, в будущем, возможно, нам не придётся применять это как наказание. Это должно быть добровольным жестом со стороны гонщиков, и, возможно, я включу это в контракт при получении лицензии», — приводит слова бен Сулайема Planet F1.