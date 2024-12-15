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Бриаторе рассказал, почему Алонсо пришлось уйти из «Альпин» в «Астон Мартин»

Бриаторе рассказал, почему Алонсо пришлось уйти из «Альпин» в «Астон Мартин»
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Флавио Бриаторе, исполнительный советник «Альпин» и давний менеджер Фернандо Алонсо, заявил, что в переходе испанца из Энстоуна в «Астон Мартин» по окончании 2022 года виновато тогдашнее руководство французской команды и компании «Рено».

«Фернандо хотел остаться [в «Альпин»], потому что предыдущий сезон был не таким уж плохим. Мы хотели подписать контракт в Канаде. Затем Лоран Росси внезапно исчез. Мы больше не могли с ним связаться. Затем я начал общаться с Лоуренсом Строллом из «Астон Мартин».

У нас даже было предложение от «Уильямса». Я сказал им: сначала наведите у себя порядок. В конце концов мы подписали контракт с «Астон Мартин», потому что не ладили с руководством «Альпин». Руководством были допущены ошибки.

Разумеется, требуется изрядная доля некомпетентности, чтобы за одно лето потерять двух таких гонщиков, как Фернандо Алонсо и Оскар Пиастри», — приводит слова Бриаторе Auto Motor und Sport.

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