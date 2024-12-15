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Нико Росберг указал на момент, доказывающий, что никакого саботажа Хэмилтона не было

Нико Росберг указал на момент, доказывающий, что никакого саботажа Хэмилтона не было
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Чемпион 2016 года Формулы-1 Нико Росберг заявил, что теория о том, что «Мерседес» саботировал в этом году Льюиса Хэмилтона, отдавая предпочтение Джорджу Расселлу, является бессмысленной. В качестве аргумента он привёл выступление Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби, где команда поддержала его в намерении обогнать Расселла.

«О нет, я почти уверен, что они этого [саботажа] не делали. Я почти уверен, что они не отдавали предпочтение Джорджу. Одним из лучших моментов, когда это было ясно, был комментарий Тото Вольфа в гонке, когда Льюис выехал после пит-стопа и отставал от Джорджа на 14 секунд.

Он спросил: «И сколько секунд?» И Боно сказал: 14.

Льюис сказал: «Боже, это так далеко». И Тото вышел на связь и сказал: «Ты сможешь это сделать, Льюис».
Речь идёт о товарищах по команде! Но он сказал; «О, Льюис, ты можешь это сделать!»

Если бы я был Джорджем и прослушал это потом, я бы подумал: «Тото, эй, это что? Тебе следует сохранять нейтралитет».

Они, команда, находились под большим давлением, потому что многие фанаты каждый раз, когда Льюис проигрывал Джорджу, говорили: «О, это саботаж».

На «Мерседес» оказывалось давление, и я видел, что для Тото было очень важно продемонстрировать, что по отношению к Джорджу не существует никаких предпочтений и что они справедливы, потому что Льюис — легенда», — приводит слова Росберга Planet F1.

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