«Всегда помни, что у тебя есть музыка, мода». Ральф Шумахер призвал Хэмилтона уйти из Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер посоветовал Льюису Хэмилтону достойно уйти из Ф-1, предупредив, что неудачный период в «Феррари» может нанести ущерб его наследию.

«Если вы не верите в себя на 100%, вам конец. В тот момент, когда я услышал, что Льюис [признал, что он] уже недостаточно быстр, если бы я был на месте «Феррари», я бы сказал: закрываем книгу, ищем выход. Вот и всё.

Маленькое послание тебе, Льюис: всегда помни, что в жизни у тебя есть твоя музыка, у тебя есть твоя мода, у тебя есть множество других вещей.

Ты, по мнению большинства людей, величайший гонщик в истории. Пожалуйста, запомни, что я тебе скажу. Всегда, всегда думайте о лучшем моменте для выхода. И сейчас самое время забрать деньги со стола. Выходи.

Ты потрясающий посол. Мы тебя обожаем. Но не ставь себя в положение, когда мы будем думать о тебе хуже из-за того, что ты топчешься на месте в «Феррари». Это всё, что я скажу», — приводит слова Шумахера Planet F1.