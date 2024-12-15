Алонсо поздравил Стеллу, вспомнив гонку, в которой не смог обогнать Виталия Петрова

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо поздравил Андреа Стеллу с завоеванием Кубка конструкторов, заявив, что это отплата за проигрыш в борьбе за титул на Гран-при Абу-Даби 2010 года, когда Стелла был его гоночным инженером в «Феррари». Перед той гонкой испанец имел преимущество в восемь очков над Марком Уэббером и 15 — над Себастьяном Феттелем (оба «Ред Булл»). Из-за раннего пит-стопа в ответ на остановку Уэббера Алонсо попал в трафик и не смог обогнать «Рено» Виталия Петрова, и в итоге титул выиграл Феттель.

«Да, фантастика. Я хороший друг Зака [Брауна] и очень хороший друг Андреа. В каком-то смысле это я привёл его в «Макларен», когда перешёл к ним, поэтому я сказал ему перед гонкой: «То, что Абу-Даби забрал у нас в 2010 году, надеюсь, отдаст вам сегодня что-то взамен».

И так оно и произошло, поэтому я рад за него. Он этого заслуживает, он очень умный парень, и «Макларен» теперь является примером для многих команд», — приводит слова Алонсо Autosport.