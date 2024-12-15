Перес хочет получить от «Ред Булл» компенсацию за потерю спонсоров — источник

Мексиканский гонщик Серхио Перес почти наверняка покинет «Ред Булл», но перед этим он хочет получить от австрийской компании несколько десятков миллионов долларов. Об этом сообщает нидерландское издание GP Blog.

Сообщается, что Кристиан Хорнер и Хельмут Марко на следующий день после Гран-при Абу-Даби сказали Пересу, что для него больше нет места в команде, но об этом пока не объявлено официально, так как стороны должны сначала договориться об условиях расторжения контракта.

«Ред Булл» хочет дать мексиканцу как можно меньше, в то время как Перес хочет извлечь из этого максимум. Чеко хочет не только всю свою зарплату — около $ 14 млн — но и компенсацию за потерю личных спонсоров, которые уйдут от него в случае прекращения выступлений в Формуле-1.

GP Blog отмечает, что сумма, о которой идёт речь, скорее всего, составляет десятки миллионов. Для Переса важно извлечь максимальную выгоду из переговоров, особенно учитывая его статус в Мексике. Его имидж среди гордых мексиканцев был бы убит, если бы просочилась информация о том, что он не только потерял своё место в «Ред Булл», но и был уволен за «копейки».