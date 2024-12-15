Гонщик Формулы-1 Гуаньюй Чжоу принял участие в шоу-матче Counter-Strike 2

Китайский гонщик Формулы-1 Гуаньюй Чжоу, выступавший в сезоне-2024 за команду «Кик-Заубер», принял участие в шоу-матче популярной игры — командной «стрелялки» Counter-Strike 2.

Это событие прошло в рамках мэйджора в Китае — Perfect World Shanghai Major 2024 по CS 2, победителем которого стала российская команда Team Spirit.

Гуаньюй Чжоу Фото: HLTV

Один из самых популярных игроков по Counter-Strike Александр `S1mple` Костылев обратился к китайскому гонщику с пожеланием удачи.

«Хорошая игра, хорошо играли, бро! Удачи в гонках (в будущем!!!)», — написал S1mple на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Хорошая игра! Скоро увидимся!» — ответил ему Чжоу.