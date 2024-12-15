Лоусон — о решении «Ред Булл»: надеюсь, они не заставят меня ждать слишком долго

Новозеландский гонщик Лиам Лоусон выразил надежду, что «Ред Булл» не будет затягивать с принятием и оглашением решения о том, получит ли он место в австрийской команде на следующий сезон Формулы-1.

«Получу ли я это место? Пока не знаю. Очевидно, моя цель — быть в Формуле-1 в следующем году, но сейчас я не знаю, где это будет.

Надеюсь, узнаю это в ближайшие несколько дней. Надеюсь, они не заставят меня ждать слишком долго. Посмотрим», — приводит слова Лоусона GP Blog.

Отметим, что в опубликованном Международной автомобильной федерацией (ФИА) заявочном листе команд на сезон-2025 Лиама Лоусона нет ни в составе «Рэйсинг Буллз», ни «Ред Булл».