Баттон призвал Ферстаппена быть более эгоистичным в отношениях с «Ред Булл»

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон считает, что Макс Ферстаппен должен быть признателен «Ред Булл» за свои успехи в прошлые четыре года, но в то же время ему следует быть эгоистичным при принятии решения о будущем.

«На данный момент они, вероятно, третья, если не четвёртая, по силе команда, так что это всё сложно. Но Макс сказал: «Да, у нас не было лучшей машины с седьмой или восьмой гонки, но соперники так и не догнали меня», и это было правильным замечанием.

Так что как команда они по-прежнему великолепны. Просто у них нет той скорости в машине, которую мы ожидали от них после прошлых трёх с половиной лет. Но если они начнут в 2025-м так, как сейчас, это окажет большое давление на гонщиков, заставив их выкладываться на максимум каждый уикенд.

Возможно, Макс обратит свой взор в другое место, но за последние несколько лет «Ред Булл» дал ему очень много. Это всегда непросто для гонщика. Он не хочет покидать команду, которая дала ему так много, но он должен думать в первую очередь о себе», — сказал Баттон в подкасте Sky Sports F1.