Джонни Херберт пошутил о боксёрском поединке с Йосом Ферстаппеном

Бывший гонщик Формулы-1, ныне стюард Джонни Херберт настаивает, что он в хороших отношениях с Йосом Ферстаппеном, но хочет иметь самые тяжёлые перчатки, если они выйдут на ринг.

«Я не думаю, что у нас есть вражда. Это другие разжигают её вокруг нас. У нас обоих есть своё мнение. Насколько я могу судить, мои отношения с Йосом не изменились. Он мне нравится. Я знаю его очень давно. Мне нравится его чувство юмора, и приятно видеть, как отец радуется достижениям своего сына.

У меня нет проблем с Йосом. Думаю, что это взаимно. Если бы мы увидели друг друга в паддоке, я уверен, мы бы сказали «Привет» и пожали друг другу руки. Он защищает своего сына, и я уважаю его за это.

Но если [он будет против Йоса Ферстаппена на боксёрском ринге], то я бы позаботился о том, чтобы у него были митенки, а у меня были бы самые тяжёлые перчатки, которые только можно купить», — приводит слова Херберта FlashscoreUSA.