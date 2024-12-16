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Хэмилтон ответил, будет ли использоваться «хаммер-тайм» в «Феррари»

Хэмилтон ответил, будет ли использоваться «хаммер-тайм» в «Феррари»
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон намекнул, что его последний «хаммер-тайм» был на Гран-при Абу-Даби, и этот клич не будет использоваться в «Феррари». Эта фраза использовалась давним гоночным инженером Хэмилтона Питером «Боно» Боннингтоном, обозначая максимальную атаку в необходимый момент гонки.

«[В Абу-Даби] Соперники заехали на пит-стоп, я увидел, что поднялся выше. Потом и мы поменяли шины, и я подумал: «Всё, всё. «Хаммер-тайм».

Было очень здорово услышать это от Боно, потому что я давно не слышал это от него.

Я не знаю, будет ли у нас когда-нибудь снова «хаммер-тайм». Мне придётся попросить Боно позвонить мне или что-то в этом роде…

Я не могу позволить кому-либо другому говорить мне «хаммер-тайм», — приводит слова Хэмилтона Planet F1.

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