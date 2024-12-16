Оскар Пиастри назвал свои самые яркие моменты сезона Формулы-1 2024 года

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри назвал свои самые яркие моменты в завершившемся сезоне Формулы-1. Вполне ожидаемо австралийский гонщик выделил две своих победы на Гран-при Венгрии и Гран-при Азербайджана.

«Очевидными яркими моментами стали Будапешт и Баку, но мои гонки в Монако, Монце и Спа идут следом. У меня была действительно сильная середина сезона, и эти результаты придали мне большую уверенность.

Я чувствую, что мой пилотаж на хорошем уровне. После двух сезонов в Формуле-1 меня ждёт ещё много всего, и я с нетерпением жду будущего», — приводит слова Пиастри Race Fans.

По итогам сезона-2024 Оскар Пиастри занял четвёртое место в личном зачёте, уступив Максу Ферстаппену, Ландо Норрису и Шарлю Леклеру.