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Оскар Пиастри назвал свои самые яркие моменты сезона Формулы-1 2024 года

Оскар Пиастри назвал свои самые яркие моменты сезона Формулы-1 2024 года
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри назвал свои самые яркие моменты в завершившемся сезоне Формулы-1. Вполне ожидаемо австралийский гонщик выделил две своих победы на Гран-при Венгрии и Гран-при Азербайджана.

«Очевидными яркими моментами стали Будапешт и Баку, но мои гонки в Монако, Монце и Спа идут следом. У меня была действительно сильная середина сезона, и эти результаты придали мне большую уверенность.

Я чувствую, что мой пилотаж на хорошем уровне. После двух сезонов в Формуле-1 меня ждёт ещё много всего, и я с нетерпением жду будущего», — приводит слова Пиастри Race Fans.

По итогам сезона-2024 Оскар Пиастри занял четвёртое место в личном зачёте, уступив Максу Ферстаппену, Ландо Норрису и Шарлю Леклеру.

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