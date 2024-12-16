Ферстаппен — о времени в «Ред Булл»: хорошего больше, чем плохого

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал о периоде своего пребывания в команде «Ред Булл», отметив, что за это время были и хорошие, и плохие моменты, но первых было больше.

«Я был частью «Ред Булл» практически с самого начала, и это место, где я действительно выстроил крепкие отношения со всеми. Конечно, вы проходите через плохие и хорошие времена, к счастью, хороших больше, чем плохих. Это почти как вторая семья, и это делает совместную работу по настоящему приятной.

В моём случае я смог быть самим собой, просто чувствовать себя как дома. И, думаю, когда вы чувствуете себя очень комфортно в командной среде, вы можете по-настоящему раскрыть свой потенциал», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.