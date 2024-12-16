«Выиграет всё». Монтойя выбрал фаворита между Хэмилтоном и Леклером в «Феррари»

Семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о переходе британского гонщика Льюиса Хэмилтона в «Феррари». К итальянской команде семикратный чемпион Формулы-1 присоединится в 2025 году.

«Льюис достаточно опытный, чтобы понимать, что в краткосрочной перспективе ему придётся немного попотеть, изучая особенности «Феррари». Шарль будет чувствовать, что он взял верх. Но дайте Льюису шесть или семь гонок, и, если машина будет конкурентоспособной, он выиграет всё», — приводит слова Монтойи Racingnews365 со ссылкой на Instant Casino.

Ранее Монтойя ответил, как нужно поступить Ферстаппену в случае предложения от «Мерседеса».

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