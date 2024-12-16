Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу возможного ухода из «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос относительно возможной смены команды.

«Мне не нужно пытаться выиграть чемпионат мира где-то ещё. У меня просто нет такого желания. Я просто счастлив там, где нахожусь. К тому же было бы очень красиво, если бы можно было остаться с одной командой и гоняться там вечно. Мне бы хотелось верить, что это могло бы быть с «Ред Булл». Такова цель. Беспокоит ли меня наследие? Нет. Я не ценю успех, ориентируясь на то, что говорят другие. Если я счастлив, это всё, что имеет значение», — приводит слова Ферстаппена издание The Telegraph.

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