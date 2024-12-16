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Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу возможного ухода из «Ред Булл»

Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу возможного ухода из «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос относительно возможной смены команды.

«Мне не нужно пытаться выиграть чемпионат мира где-то ещё. У меня просто нет такого желания. Я просто счастлив там, где нахожусь. К тому же было бы очень красиво, если бы можно было остаться с одной командой и гоняться там вечно. Мне бы хотелось верить, что это могло бы быть с «Ред Булл». Такова цель. Беспокоит ли меня наследие? Нет. Я не ценю успех, ориентируясь на то, что говорят другие. Если я счастлив, это всё, что имеет значение», — приводит слова Ферстаппена издание The Telegraph.

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