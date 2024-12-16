Гэри Андерсон: если «Феррари» видит в Хэмилтоне бога, то это безумие

Бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон высказался о переходе британского гонщика Льюиса Хэмилтона в «Феррари». К «Скудерии» семикратный чемпион Формулы-1 присоединится в 2025 году.

«Феррари» действует совсем не так, как привык Льюис. В «Макларене» и «Мерседесе» он работал в структурированной среде. «Феррари» – это совершенно другой мир. В Италии существует культура, ориентированная на семью, и для него это будет очень и очень сложно. Если они видят в Льюисе бога, который избавит их от всех проблем, то я думаю, что это безумие.

Так это не работает. «Феррари» должна начинать работу постепенно, делая машину более конкурентоспособной и предоставляя гонщикам необходимые инструменты», — сказал Андерсон в Podcast Formula for Success.

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