«Тогда поплатятся». Гэри Андерсон предостерёг «Феррари» в связи с её возможным ходом

Бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон высказал мнение, что итальянской команде Формулы-1 «Феррари» не следует делать ставку на Льюиса Хэмилтона в ущерб Шарлю Леклеру. В противном случае это может иметь для команды негативные последствия, считает эксперт.

«Леклер быстр, в этом нет никаких сомнений. У него есть потенциал, чтобы стать многократным победителем гонок и, возможно, даже чемпионом. Но если «Феррари» отдаст предпочтение Хэмилтону, а Леклер станет лишь вторым номером, они поплатятся. У них всегда был отличный гонщик в команде — им просто нужно было больше поддерживать его», — сказал Андерсон в Podcast Formula for Success.

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