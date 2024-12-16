Бриаторе: в 2026-м «Альпин» хочет подиум в 50% гонок, в 2027-м мы должны бороться за титул

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе ответил на вопрос о перспективах команды в 2026 и 2027 годах.

«Что касается следующего года, то «Альпин» всегда должна быть в топ-6. Время от времени, может быть, подниматься на подиум. Для этого нам нужно улучшить машину. Думаю, это возможно. С точки зрения аэродинамики у нас гораздо больше возможностей для манёвра, чем у «Феррари» или «Макларена». В 2026 году мы хотим занимать призовые места в 50% всех гонок. В 2027 году мы должны быть в состоянии побороться за титул», — приводит слова Бриаторе Auto Motor und Sport.

Ранее Бриаторе ответил, почему «Альпин» сейчас не готова к переходу Эдриана Ньюи.

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