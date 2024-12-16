Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Редкий Ford на базе раллийной машины Группы B выставлен на аукцион

Редкий Ford на базе раллийной машины Группы B выставлен на аукцион
Ford RS200 S
Аудио-версия:
Комментарии

На площадке Iconic Auctioneers на торги выставлен редкий Ford RS200 S — дорожную версию раллийного Ford Группы B. Для омологации гоночной машины Ford тиражом 200 экземпляров выпустил RS200 — 20 из них позднее были переделаны в RS200 S.

Ford RS200 S

Ford RS200 S

Фото: Iconic Auctioneers

Ford RS200 выпускался Ford Motorsport с 1984 по 1986 годы. Кузов проектировал Филиппо Сапино из Ghia Design, а благодаря среднемоторной компоновке инженерам удалось добиться идеального распределения веса — 50:50. Шасси для автомобиля разрабатывал Тони Саутгейт, который до этого создавал болиды Формулы-1 для БРМ, «Шэдоу» и «Эрроуз».

Ford RS200 S

Ford RS200 S

Фото: Iconic Auctioneers

По сравнению со стандартной версией RS200 S оснащён более мощным 350-сильным двигателем, а также обладает более комфортабельным интерьером — в салоне установлены более широкие сиденья и кондиционер.

Интерьер Ford RS200 S

Интерьер Ford RS200 S

Фото: Iconic Auctioneers

Торги за этот автомобиль пройдут 22 февраля 2025 года, ожидаемая цена — от £ 300-350 тыс. ($ 380-440 тыс.).

Отметим, что чуть ранее в Boreham Motorworks объявили о возрождении легендарного Ford Escort RS2000.

Материалы по теме
Фото
Уникальный гиперкар Pagani продан за рекордную сумму
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android