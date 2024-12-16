Марко назвал срок, когда «Ред Булл» примет решение по Пересу

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что решение относительно пары пилотов команды на следующий год будет принято в ближайшие несколько дней. В настоящий момент гонщиками «Ред Булл» являются Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Ранее в прессе не раз сообщалось, что Перес может покинуть гоночный коллектив.

«Что касается того, как будет выглядеть пара гонщиков в следующем году, мы объявим новости в ближайшие несколько дней. В последнее время много спекуляций. При этом упоминаются суммы, которые являются полной ерундой», — написал Марко в своей колонке на Speedweek.

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