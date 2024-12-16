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Макс Ферстаппен ответил на вопрос о своей самой сильной стороне как гонщика

Макс Ферстаппен ответил на вопрос о своей самой сильной стороне как гонщика
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Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу своей самой сильной стороны как гонщика.

«Я не люблю говорить о себе, но думаю, что, когда сажусь в машину, быстро представляю, что мне нужно сделать, и понимаю, как это сделать быстро. Конечно, важен настрой, важна сила духа, но в моём случае я не слишком много об этом думаю. Ты такой, какой есть. Но, конечно, все немного разные. То, что работает для меня, может не работать для других», — приводит слова Ферстаппена издание Marca.

Ранее Ферстаппен ответил на вопрос по поводу возможного ухода из «Ред Булл».

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