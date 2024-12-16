Макс Ферстаппен высказался на тему величайшего гонщика Формулы-1 всех времён

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу величайшего гонщика Формулы-1 всех времён.

«Очень сложно сказать, ведь есть разные эпохи… разные машины. Я всегда считал неверным называть кого-то конкретного, ведь в любую эпоху было много великих пилотов», — приводит слова Ферстаппена Marca.

Напомним, Макс досрочно стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Ферстаппен в итоге был пятым, а Норрис – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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