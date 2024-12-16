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Эксперт назвал условие, при котором переход Хэмилтона в «Феррари» пойдёт команде во вред

Эксперт назвал условие, при котором переход Хэмилтона в «Феррари» пойдёт команде во вред
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Бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон высказал мнение, что итальянской команде Формулы-1 «Феррари» нужно будет создать равные условия для Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона, чтобы избежать негативных последствий в будущем.

«Будет важно предоставить обоим гонщикам равные возможности и создать прочную основу для будущего. В противном случае команда рискует, что перемены обернутся неприятными последствиями», – сказал Андерсон в Podcast Formula for Success.

Напомним, к итальянской команде семикратный чемпион Формулы-1 присоединится в 2025 году. В завершившемся сезоне, в котором Льюис выступал за «Мерседес», он занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка.

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Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце:

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