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В Венгрии продают подушки в виде советских машин и известных спорткаров

В Венгрии продают подушки в виде советских машин и известных спорткаров
Подушки в форме Lada Niva
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В каталоге венгерской компании 3D Párnák появилась линейка трёхмерных подушек в виде советских автомобилей, известных спорткаров и популярных гражданских машин, а также поездов и тракторов.

Подушка в форме гоночной Lada VFTS

Подушка в форме гоночной Lada VFTS

Фото: 3D Párnák

Средняя длина подушек — 35-40 см, они все выполнены в пропорциях реальных автомобилей. Советский автопром, например, представлен Lada Niva, Lada 2107, 2105, причём есть варианты в ливрее венгерской полиции, а также «Волгой», гоночной Lada VFTS и Lada Samara.

Подушка в форме Nissan GT-R

Подушка в форме Nissan GT-R

Фото: 3D Párnák

Кроме того, компания предлагает подушки в виде Dodge Challenger, Nissan GT-R, Chevrolet Camaro, Volkswagen Golf и множества других известных автомобилей. В общей сложности в ассортименте 3D Párnák более 100 разных моделей, среди которых есть автомобили скорой помощи, тягачи, гусеничный транспорт, автобусы и военная техника.

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