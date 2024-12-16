В Венгрии продают подушки в виде советских машин и известных спорткаров

В каталоге венгерской компании 3D Párnák появилась линейка трёхмерных подушек в виде советских автомобилей, известных спорткаров и популярных гражданских машин, а также поездов и тракторов.

Подушка в форме гоночной Lada VFTS Фото: 3D Párnák

Средняя длина подушек — 35-40 см, они все выполнены в пропорциях реальных автомобилей. Советский автопром, например, представлен Lada Niva, Lada 2107, 2105, причём есть варианты в ливрее венгерской полиции, а также «Волгой», гоночной Lada VFTS и Lada Samara.

Подушка в форме Nissan GT-R Фото: 3D Párnák

Кроме того, компания предлагает подушки в виде Dodge Challenger, Nissan GT-R, Chevrolet Camaro, Volkswagen Golf и множества других известных автомобилей. В общей сложности в ассортименте 3D Párnák более 100 разных моделей, среди которых есть автомобили скорой помощи, тягачи, гусеничный транспорт, автобусы и военная техника.