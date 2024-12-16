Марко указал на условие, при котором Ферстаппен может покинуть «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил уверенность, что гонщик Макс Ферстаппен не уйдёт из команды до тех пор, пока в его распоряжении будет конкурентоспособный автомобиль.

«У нас в команде есть самый быстрый и лучший гонщик на стартовой решётке, так что очевидно, что мы учитываем его предпочтения, когда речь идёт о характеристиках автомобиля при его разработке. Уверен, до тех пор, пока мы в состоянии предоставлять ему конкурентоспособную машину, он будет оставаться в «Ред Булл», — написал Марко в своей колонке на Speedweek.

Ранее Хельмут назвал срок, когда «Ред Булл» примет решение по Пересу.

Ферстаппен пошутил про Джорджа Расселла и пейнтбол: