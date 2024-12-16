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Марко указал на условие, при котором Ферстаппен может покинуть «Ред Булл»

Марко указал на условие, при котором Ферстаппен может покинуть «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил уверенность, что гонщик Макс Ферстаппен не уйдёт из команды до тех пор, пока в его распоряжении будет конкурентоспособный автомобиль.

«У нас в команде есть самый быстрый и лучший гонщик на стартовой решётке, так что очевидно, что мы учитываем его предпочтения, когда речь идёт о характеристиках автомобиля при его разработке. Уверен, до тех пор, пока мы в состоянии предоставлять ему конкурентоспособную машину, он будет оставаться в «Ред Булл», — написал Марко в своей колонке на Speedweek.

Ранее Хельмут назвал срок, когда «Ред Булл» примет решение по Пересу.

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