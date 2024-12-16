Ральф Шумахер объяснил, почему Макс Ферстаппен превосходит Льюиса Хэмилтона

Ральф Шумахер, являющийся бывшим гонщиком Формулы-1 и братом семикратного чемпиона Михаэля Шумахера, объяснил, почему четырёхкратный победитель серии Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» превосходит семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона, который провёл свой последний сезон за «Мерседес».

«Этот сезон просто показал разницу между Максом и Льюисом. Ферстаппен действительно способен предоставить те дополнительные знания и навыки, которыми обладали эти исключительно талантливые чемпионы мира до него. Таких немного, и, честно говоря, я не считаю Льюиса Хэмилтона одним из них. Он, конечно, исключителен тоже, но ему, как и Себастьяну Феттелю, всегда нужны идеальные условия и машина.

Однако Макс Ферстаппен, учитывая то, чего он добился в этом году при таких обстоятельствах… Трудности с Кристианом Хорнером, уход Эдриана Ньюи. Если рассматривать исключительно сезон «Ред Булл», то Ферстаппен был в другой лиге, нежели Серхио Перес, который не смог добиться успеха, когда в середине сезона возникли проблемы с машиной.

Вначале машина была превосходной, но затем произошла катастрофа. И всё же Макс держался молодцом и всегда добивался успеха. И если сравнивать его с товарищем по команде, то это в любом случае невероятно», — приводит слова Ральфа издание Racingnews365.