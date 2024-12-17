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Российская Дрифт Серия представила календарь на 2025 год

Российская Дрифт Серия (RDS) представила календарь на 2025 год. Поклонников управляемого заноса ждут 16 соревнований в восьми городах страны.

Откроет новый сезон зимнее соревнование на отечественной классике – подготовленных для дрифта «Жигулях». Зимний кубок РДС по дрифту пройдёт 24–25 января в Центре технических видов спорта «Москва». Календарь сезона RDS GP 2025.

Календарь сезона RDS GP 2025:

26–27 апреля, Moscow Raceway (Москва)

24–25 мая, Igora Drive (Санкт-Петербург)

14–15 июня, NRing (Нижний Новгород)

19–20 июля, ADM Raceway (Москва)

9–10 августа, Red Ring (Красноярск)

30–31 августа, Igora Drive (Санкт-Петербург)

27–28 сентября, Moscow Raceway (Москва)

Календарь сезона RDS Europe 2025:

12–13 апреля, «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону)

3–4 мая, ATRON International Circuit (Рязань)

31 мая – 1 июня, Moscow Raceway (Москва)

21–22 июня, NRing (Нижний Новгород)

26–27 июля, Igora Drive (Санкт-Петербург)

16–17 августа, «Трасса 74» (Челябинск)

6–7 сентября, KazanRing Canyon (Казань).