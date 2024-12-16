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Эдди Джордан — о будущем Серхио Переса в «Ред Булл»: у него нет шансов

Эдди Джордан — о будущем Серхио Переса в «Ред Булл»: у него нет шансов
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76-летний основатель и бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1 Эдди Джордан высказался о будущем мексиканского гонщика Серхио Переса, выступающего за коллектив «Ред Булл».

«Мне неловко за Чеко [Серхио Переса], потому что мне нравится этот парень. Он потрясающий человек, с которым приятно общаться. Но вы хотите сказать, что он готовится и борется за место в команде на следующий год? Я бы сказал, что у него нет шансов», — приводит слова Джордана издание Racingnews365.

Напомним, во время Гран-при Абу-Даби Хельмут Марко заявил, что руководство команды примет решение о составе на следующий год после завершения сезона и вскоре опубликует заявление. Многие предполагают, что это произойдёт до рождественских праздников в Европе, 25 декабря.

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