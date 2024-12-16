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Пиастри рассказал забавную историю о том, где подписал контракт с «Маклареном»

Пиастри рассказал забавную историю о том, где подписал контракт с «Маклареном»
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23-летний австралийский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Макларен», Оскар Пиастри рассказал забавную историю о месте подписания контракта с британским коллективом.

«Да, это были довольно сложные 12 месяцев, чтобы попасть в Формулу-1. Подписание моего контракта с командой Формулы-1 было совершенно особенным событием. Даже если вокруг этого были некоторые разногласия, то для меня всё равно стало очень, очень особенным событием.

Но подписание моего контракта с «Маклареном» произошло на автостоянке станции технического обслуживания в Великобритании, так что это было не самое шикарное место для подписания столь серьёзного документа Формулы-1», — приводит слова Пиастри издание Racignnews365.

Ранее Отмар Зафнауэр раскрыл детали скандального перехода австралийского гонщика Оскара Пиастри из французского коллектива в «Макларен».

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