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В «Феррари» устроят особый прощальный день для Карлоса Сайнса и его отца

В «Феррари» устроят особый прощальный день для Карлоса Сайнса и его отца
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17 декабря, во вторник, в «Феррари» устроят прощальный день для испанского гонщика Карлоса Сайнса и его отца — легендарного гонщика Карлоса Сайнса-старшего.

Оба гонщика — отец и сын — сядут за руль F1-75, болида 2022 года выпуска, который принёс Карлосу Сайнсу-младшему его первую поул-позицию и первую победу в «Королевских гонках». Примечательно, что сначала Карлос-старший выведет на гоночную трассу «Фьорано F1-75» с бортовым номером «55». Затем за руль сядет Карлос-младший. После нескольких кругов по трассе они отправятся на фабрику, чтобы попрощаться со всеми сотрудниками в Маранелло.

Испанский пилот провёл в составе «Феррари» четыре сезона (2021-2024). Следующий год начнёт в составе «Уильямса», о переходе в который стало известно летом 2024 года. Место Сайнса в итальянской команде займёт Льюис Хэмилтон.

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