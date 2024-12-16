Бриаторе — о возвращении в Формулу-1: я никогда по-настоящему и не уходил отсюда

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал о своём возвращении в Формулу-1 по ходу сезона 2024 года.

«Я никогда по-настоящему не уходил из Формулы-1. В то же время я был спортивным послом Стефано Доменикали и работал с ним над новыми гонками и маркетинговыми возможностями. И как менеджер Фернандо Алонсо я всегда был в курсе событий. Формула-1 на самом деле никогда не отпускает тебя.

Признаюсь, я скучал по этому. А потом у меня состоялся разговор с Лукой де Мео [генеральным директором «Рено»]», — приводит слова Бриаторе издание Racingnews365.

Напомним, Бриаторе был отстранён с поста главы команды «Рено» 16 сентября 2009 года. Причиной тому послужило дело аварии экс-пилота французской команды Нельсона Пике на Гран-при Сингапура 2008 года. 21 сентября 2009 года решением Всемирного совета по автоспорту Бриаторе был пожизненно дисквалифицирован за подстройку аварии Нельсона Пике.