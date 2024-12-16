Ферстаппен — о расторжении контракта с «Ред Булл»: никогда не знаешь, что будет через год

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу возможности досрочного расторжения контракта с австрийской командой.

«Мы никогда не думали об этом [досрочном расторжении]. Но никогда не знаешь, что может произойти в следующем году или через два года. Это тоже нельзя контролировать. Так что я тоже не особо задумываюсь об этом. Мы выиграли ещё один титул. Конечно, машину нужно усовершенствовать. Однако я думаю, что это очень логично. Чувствую себя хорошо в команде. Могу быть самим собой.

Кроме того, все в коллективе работают на максимальных оборотах, чтобы всегда предоставлять мне лучший материал, так что в этой области мне, конечно, не на что жаловаться. В середине сезона у нас были сложности, но мы сплотились вместе и искали выход и решения в сложившейся ситуации. И каждый из нас, находящихся в «Ред Булл», был вовлечён в этот процесс поиска лучшего пути», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.