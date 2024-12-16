Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — о расторжении контракта с «Ред Булл»: никогда не знаешь, что будет через год

Ферстаппен — о расторжении контракта с «Ред Булл»: никогда не знаешь, что будет через год
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу возможности досрочного расторжения контракта с австрийской командой.

«Мы никогда не думали об этом [досрочном расторжении]. Но никогда не знаешь, что может произойти в следующем году или через два года. Это тоже нельзя контролировать. Так что я тоже не особо задумываюсь об этом. Мы выиграли ещё один титул. Конечно, машину нужно усовершенствовать. Однако я думаю, что это очень логично. Чувствую себя хорошо в команде. Могу быть самим собой.

Кроме того, все в коллективе работают на максимальных оборотах, чтобы всегда предоставлять мне лучший материал, так что в этой области мне, конечно, не на что жаловаться. В середине сезона у нас были сложности, но мы сплотились вместе и искали выход и решения в сложившейся ситуации. И каждый из нас, находящихся в «Ред Булл», был вовлечён в этот процесс поиска лучшего пути», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

Материалы по теме
Ральф Шумахер объяснил, почему Макс Ферстаппен превосходит Льюиса Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android