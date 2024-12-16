Марко: если бы сказали в начале, что Макс без борьбы пропустит Хэмилтона — назвал бы чушью

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о четырёхкратном чемпионе Максе Ферстаппене, который завоевал титул по итогам сезона 2024 года.

«Макс Ферстаппен ещё раз продемонстрировал свой класс и защитил титул чемпиона мира. В этом году Макс ещё больше повзрослел. Он был лучшим в умственном отношении, в пилотировании и в борьбе. Макс научился добиваться только того, что ему необходимо.

Если бы мне в начале года сказали, что он пропустит без борьбы Льюиса Хэмилтона и две «Феррари» [в Лас-Вегасе], потому что думает о титуле, это было бы воспринято мной как чушь собачья. Но он сделал это, потому что знает, на чём ему нужно сосредоточиться», — написал Марко в своей колонке на Speedweek.