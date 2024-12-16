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Ферстаппен — о переговорах с «Мерседесом»: большие команды мне всегда интересны

Ферстаппен — о переговорах с «Мерседесом»: большие команды мне всегда интересны
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слухи, ходившие в середине сезона 2024 года, об интересе к нидерландцу со стороны «Мерседеса» и его руководителя Тото Вольфа.

«Каждый руководитель хочет, чтобы в его машине работали самые быстрые пилоты. И, конечно, многое зависит от их решения выбрать нового гонщика. Большие команды всегда мне интересны. Но, с другой стороны, я тоже работаю в очень крупной команде. Я добился с ними большого успеха. Мы также чувствуем себя как вторая семья, так что это те соображения, из-за которых вы не можете быстро уйти. В любом случае я не из тех, кто очень быстро может переметнуться.

Послушайте, конечно, мы всегда разговариваем друг с другом в паддоке. И я не вру, что мы сидели вместе с Тото и общались. Но само по себе это не проблема. Однако, в конце концов, мне просто очень нравится находиться в «Ред Булл». У нас также было множество очень конструктивных бесед», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

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