Марко — о победе Ферстаппена в Бразилии: психологически унизил конкурентов

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал победу четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена в дождевой гонке Гран-при Бразилии и высказался о критике нидерландца в английских СМИ.

«В Бразилии он показал на мокрой трассе, что может творить чудеса в самых сложных условиях. Это был подвиг, потому что речь шла о чемпионстве, и, соответственно, на его плечи было оказано огромное давление. Ещё в 2016 году он действительно хорошо выступил на «Интерлагосе» в аналогичных условиях. Но в то время он допустил несколько ошибок.

На этот раз он не ошибся, и это показывает, насколько он спокоен. 17 самых быстрых кругов гонки, которые он завершил, были психологическим унижением для конкурентов, он превзошёл их всех и тем самым ещё раз доказал, почему он один из лучших в этом виде спорта. Это для нас, да и для него тоже на первом месте. Нас не волнуют рейтинги журналистов или какой-либо рейтинг популярности. Титул чемпиона мира присуждается на основе очков, а они говорят на уникальном языке для Макса.

Дело в том, что в английских СМИ, особенно сейчас, не обязательно существует объективный баланс. Однако я думаю, что здесь также играет роль феномен того, что тот, кто выходит на сцену в качестве новой, потенциальной звезды или охотника за титулом, всегда пользуется большей симпатией, чем действующий чемпион. Но Максу всё равно, он всегда говорит то, что думает, и показывает свои эмоции, и я тоже думаю, что это правильно», — написал Марко в своей колонке на Speedweek.