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Марко — о победе Ферстаппена в Бразилии: психологически унизил конкурентов

Марко — о победе Ферстаппена в Бразилии: психологически унизил конкурентов
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал победу четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена в дождевой гонке Гран-при Бразилии и высказался о критике нидерландца в английских СМИ.

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
03 ноября 2024, воскресенье. 18:47 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:06:54.430
2
Эстебан Окон
Alpine
+19.477
3
Пьер Гасли
Alpine
+22.532

«В Бразилии он показал на мокрой трассе, что может творить чудеса в самых сложных условиях. Это был подвиг, потому что речь шла о чемпионстве, и, соответственно, на его плечи было оказано огромное давление. Ещё в 2016 году он действительно хорошо выступил на «Интерлагосе» в аналогичных условиях. Но в то время он допустил несколько ошибок.

На этот раз он не ошибся, и это показывает, насколько он спокоен. 17 самых быстрых кругов гонки, которые он завершил, были психологическим унижением для конкурентов, он превзошёл их всех и тем самым ещё раз доказал, почему он один из лучших в этом виде спорта. Это для нас, да и для него тоже на первом месте. Нас не волнуют рейтинги журналистов или какой-либо рейтинг популярности. Титул чемпиона мира присуждается на основе очков, а они говорят на уникальном языке для Макса.

Дело в том, что в английских СМИ, особенно сейчас, не обязательно существует объективный баланс. Однако я думаю, что здесь также играет роль феномен того, что тот, кто выходит на сцену в качестве новой, потенциальной звезды или охотника за титулом, всегда пользуется большей симпатией, чем действующий чемпион. Но Максу всё равно, он всегда говорит то, что думает, и показывает свои эмоции, и я тоже думаю, что это правильно», — написал Марко в своей колонке на Speedweek.

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