Цунода — о своём будущем: в «Ред Булл» уже понимают, что моя скорость не проблема

Японский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «РБ», Юки Цунода высказался о своём будущем и возможном переходе в «Ред Булл» после проведённых тестов в Абу-Даби.

«Я много слышал о том, насколько они были впечатлены, особенно моими отзывами. Это было сделано не только инженерами на трассе, но и инженерами, которые помогали удалённо с завода «Ред Булл» в Милтон-Кинсе. Они отметили, что мой вклад произвёл на них большое впечатление.

Эта область была для меня ключевой целью. Я полагаю, что в «Ред Булл» уже понимают, что моя скорость не является большой проблемой. Вместо этого они больше сосредоточены на таких вещах, как мои отзывы, моё поведение в команде и то, как я веду себя за рулём машины. Вероятно, они считали коммуникацию со мной самой большой неизвестной. Поэтому, помня об этом, я продолжал предоставлять обратную связь, как и всегда, стремясь донести информацию как можно более тщательно и детально», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.