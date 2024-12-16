Хельмут Марко рассказал, каким будет 2025 год для «Ред Булл» и всей Формулы-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился своими мыслями по поводу 2025 года в Формуле-1 и о том, в какой форме подойдёт к нему австрийский коллектив.

«Я уверен, что в следующем году нас ждёт напряжённая борьба. Это нормально в последний год действия регламента. Вот где плотность в таблице сжимается. Потому что в Формуле-1 принято копировать успешные концепции. И чем дольше спецификации остаются стабильными, тем более похожими становятся автомобили. Это автоматически увеличивает плотность по мощности команд.

Мы снова сделаем всё возможное в следующем году. В команде произойдут некоторые изменения, потому что была череда увольнений. Но у нас широкие возможности, и я верю, что наша команда способна предоставить Максу [Ферстаппену] машину, на которой он сможет снова побороться за титул чемпиона мира. И мы знаем, что нужно делать. Этому автомобилю требуется более широкое рабочее окно, чтобы он не выходил из равновесия при незначительных колебаниях температуры или незначительных технических изменениях.

Это именно то, над чем работают наши инженеры. Потому что, хотя 40 очков прижимной силы — это хорошо, но четыре десятых на торможении — это то, что интересует меня и пилота. Поведение болида должно быть предсказуемым, чтобы гонщик мог обрести необходимую уверенность», — написал Марко в своей колонке на Speedweek.