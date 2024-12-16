Цунода: «РБ» может превзойти «Ред Булл» в разработке болида и обновлений

Японский гонщик «РБ» Юки Цунода высказался по поводу шансов оказаться в составе австрийской команды «Ред Булл».

«Я думаю, шансы 50 на 50. Конечно, я был бы счастлив, если бы мог выступать за «Ред Булл», но я невероятно благодарен за поддержку, которую получаю от всех в сложившейся ситуации. Независимо от того, в какой команде я работаю, то, что мне нужно делать, остаётся неизменным. Речь идёт не только о «Ред Булл». Насколько нам известно, «РБ» может превзойти «Ред Булл» в разработке болида и обновлений. Это не значит, что моё будущее обязательно должно быть в «Ред Булл».

Не знаю, что меня ждёт, но я просто хочу хорошо выступать и зарабатывать очки. Подняться на подиум в Сузуке было бы пределом моих мечтаний. Но чтобы достичь этого, я хочу когда-нибудь помочь создать лучшую машину и лучшую команду», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.