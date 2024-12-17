Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА убрала спорную фразу из заявления для нейтрального статуса российских гонщиков

ФИА убрала спорную фразу из заявления для нейтрального статуса российских гонщиков
Аудио-версия:
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) на своём сайте опубликовала обновлённый документ для российских и белорусских гонщиков, согласных получить нейтральный статус для выступления в международных сериях.

В предыдущей версии документа от 2022 года во вступлении писалось: «Признавая решения Всемирного совета по автоспорту от 1 марта 2022 года, в которых ФИА осудила СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»), проводимую Россией на Украине, и поддержку, оказанную Беларусью, я, нижеподписавшийся гонщик, соглашаюсь соблюдать следующие условия...».

В новой версии вступление документа гласит: «Признавая решения Всемирного совета по автоспорту от 1 марта 2022 года, я, нижеподписавшийся гонщик, соглашаюсь соблюдать следующие условия...».

Ранее ряд пилотов и руководителей команд объяснял нежелание брать нейтральный статус, аргументируя именно спорной преамбулой, в то время как другие считали, что лишь принимают её к сведению, но отнюдь не поддерживают.

Материалы по теме
Хельмут Марко рассказал, каким будет 2025 год для «Ред Булл» и всей Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android