ФИА убрала спорную фразу из заявления для нейтрального статуса российских гонщиков

Международная автомобильная федерация (ФИА) на своём сайте опубликовала обновлённый документ для российских и белорусских гонщиков, согласных получить нейтральный статус для выступления в международных сериях.

В предыдущей версии документа от 2022 года во вступлении писалось: «Признавая решения Всемирного совета по автоспорту от 1 марта 2022 года, в которых ФИА осудила СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»), проводимую Россией на Украине, и поддержку, оказанную Беларусью, я, нижеподписавшийся гонщик, соглашаюсь соблюдать следующие условия...».

В новой версии вступление документа гласит: «Признавая решения Всемирного совета по автоспорту от 1 марта 2022 года, я, нижеподписавшийся гонщик, соглашаюсь соблюдать следующие условия...».

Ранее ряд пилотов и руководителей команд объяснял нежелание брать нейтральный статус, аргументируя именно спорной преамбулой, в то время как другие считали, что лишь принимают её к сведению, но отнюдь не поддерживают.