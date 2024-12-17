Названы потенциальные даты дебюта Хэмилтона за рулём «Феррари»

Сразу два источника опубликовали потенциальные даты дебюта семикратного победителя Формулы-1 Льюиса Хэмилтона за рулём болида «Феррари».

«Согласно информации из источника, ожидается, что Льюис Хэмилтон впервые выступит за рулём «Феррари» на болиде 2022 года — F1-75 — 22 января на трассе «Фьорано» на тестах, организованных для него «Феррари». Однако этот план может быть изменён из-за неблагоприятных погодных условий или необходимости переноса в этот напряжённый и сложный для команд период», — сообщило издание Scuderia Fans.

«Согласно тому, что мы узнали из источников, близких к итальянской команде, на сегодняшний день наиболее вероятная дата дебюта Льюиса — последняя неделя января. Речь идёт о трехдневном окне, со вторника 28-го по четверг 30 января. В дополнение к дебюту Хэмилтона на трассе во Фьорано также появятся Шарль Леклер и, скорее всего, два гонщика из следующего списка — Антонио Джовинацци, Антонио Фуоко и Артур Леклер.

Вторая наиболее вероятная гипотеза — это дни с 15 по 17 января, но эти даты будут слишком близки к ряду других встреч, уже организованных на заводе, чтобы завершить работу над новым болидом 2025 года вместе с пилотами, включая испытания на тренажёре», — говорится в статье издания Circus F1.